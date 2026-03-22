Nba agli Heat non basta un Fontecchio magistrale LeBron e Durant riscrivono la storia

Nell'ultima partita della stagione NBA, gli Heat hanno tentato di ottenere la vittoria grazie a una prestazione eccezionale di Fontecchio, ma LeBron James e Kevin Durant hanno mantenuto il controllo del gioco. La sfida si è conclusa con la vittoria per i team dei due giocatori, che hanno segnato punti decisivi negli ultimi minuti. La partita si è svolta a Los Angeles e ha visto protagonisti due tra i più noti atleti della lega.

Los Angeles (Stati Uniti), 22 marzo 2026 – Non è bastata neppure la seconda miglior prestazione stagionale di Simone Fontecchio per evitare ai Miami Heat la sconfitta allo scadere in casa degli Houston Rockets (123-122): l’azzurro, partito ancora in quintetto, ha giocato ben 38’ e portato a casa un bottino personale di 21 punti, 3 rimbalzi e 3 assist, impreziositi dal layup su assist di Hierro, che ha 5.4” dalla fine aveva regalato il sorpasso alla franchigia della Florida. Un vantaggio però cancellato a fil di sirena dal tap in vincente di Amen Thompson, che ha portato così al trionfo texano. Una vittoria che arriva in una notte da incorniciare per Kevin Durant che, grazie ai 27 punti mandati a bersaglio, ha scalzato un mostro sacro come Michael Jordan dalla quinta posizione nella classifica dei migliori marcatori della storia NBA. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nba, agli Heat non basta un Fontecchio magistrale. LeBron e Durant riscrivono la storia Articoli correlati NBA, agli Heat non basta il miglior Fontecchio. Ritorno amaro a Cleveland per JamesMiami (Stati Uniti), 29 gennaio 2026 – Il miglior Simone Fontecchio della stagione non è bastato ai Miami Heat per evitare la sconfitta nel derby... NBA, agli Heat non basta un super Fontecchio. Il derby di Los Angeles ai ClippersLos Angeles (Stati Uniti), 23 gennaio 2026 – Neppure una delle migliori prestazioni stagionali dell’azzurro Simone Fontecchio – che nei 25’ giocati... Altri aggiornamenti su Nba agli Heat non basta un Fontecchio... Temi più discussi: NBA, Fontecchio a Sky: Tosto marcare Doncic quando tira così. 83 di Adebayo storici; ?Doncic ne fa 60, LeBron aggancia il record di Parish per partite in carriera; Caruso, una stoppata mai vista prima durante Magic-Thunder: ferma il lay-up... usando una scarpa!; Shai da record in Nba: trascina Oklahoma con 40 punti. Bene Spurs e Nuggets. Non bastano i 21 punti di Fontecchio, Miami cade a Houston all’ultimo respiro: il resoconto NbaNEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Non basta un ispirato Simone Fontecchio ad evitare a Miami la sconfitta esterna nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Houston la vince sulla sirena: ... italpress.com NBA, Doncic ne fa 60 contro gli Heat di Fontecchio. Wembanyama porta gli Spurs ai playoffI risultati delle gare disputate nella notte appena trascorsa ... msn.com Nuovo record per LeBron James, 1.612 partite giocate da professionista in Nba. Ha superato il primato stabilito da Robert Parish nel 1997. #ANSA facebook Nuovo record per LeBron James, 1.612 partite giocate da professionista in Nba. Ha superato il primato stabilito da Robert Parish nel 1997. #ANSA x.com