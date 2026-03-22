Pisa, 19 marzo 2026 - L’Università di Pisa annuncia l’avvio di un nuovo Corso di Perfezionamento intitolato “Scienza della Mente, Epistemologia per il Pensiero Critico e Scienze Contemplative”. Il programma residenziale intensivo, della durata di sei settimane, prenderà avvio il 15 giugno 2026, offrendo ai partecipanti un’opportunità rara di confrontarsi con una delle più sofisticate tradizioni di indagine mai sviluppate sulla natura della mente e dei processi della conoscenza. Promosso dal professor Conversano, e realizzato in collaborazione con il Serkong Institute e l’Associazione Manjushri Lotsawa, il programma rappresenta un’iniziativa unica nel panorama accademico occidentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nasce il corso su Scienze della Mente fra studi filosofici e dibattito monastico tibetano

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