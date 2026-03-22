Napoli referendum sulla Giustizia - la diretta | Seggi aperti dalle 7 si vota anche lunedì fino alle 15

A Napoli sono aperti i seggi per il referendum sulla giustizia, con le urne che resteranno aperte dalle 7 alle 15 di lunedì. In tutta la Campania, circa 4 milioni e 500 mila persone sono chiamate alle urne per esprimersi sulla consultazione. Alle 12 del primo giorno sono stati raccolti i primi dati di partecipazione.

Nella città di Napoli gli elettori sono 711.257, distribuiti tra le 883 sezioni, di cui 14 ospedaliere. Nei comuni dell'area metropolitana di Napoli sono chiamati al voto 2.349.522 elettori, in 2.896 sezioni di cui 16 ospedaliere. Seggi aperti e procedure di voto regolari anche in provincia di Salerno. Qui sono 847.430 gli aventi diritto al voto distribuiti in 1.159 sezioni, di cui sette ospedaliere. Dopo Salerno (103.687 elettori), sono Cava de' Tirreni (41.153), Battipaglia (37.934) e Scafati (37.842) i centri con maggior numero di aventi diritto al voto. Sono 4.450.814 gli aventi diritto al voto in Campania per il referendum sulla Giustizia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Napoli, referendum sulla Giustizia - la diretta | Seggi aperti dalle 7, si vota anche lunedì fino alle 15 Articoli correlati Referendum Giustizia, seggi aperti. Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani fino alle 15Oggi dalle ore 7 alle 23 e domani 23 marzo, dalle ore 7 alle 15, si vota per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale «Norme in... Domenica referendaria al via: si vota fino alle 23. Seggi aperti anche lunedì fino alle 15Hanno aperto alle 7 e chiuderanno alle ore 23, per poi riaprire domani dalle 7 alle 15 i seggi per il referendum sulla riforma costituzionale della... Approfondimenti e contenuti su Napoli referendum sulla Giustizia la... Temi più discussi: Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo 2026; Referendum sulla giustizia, lo scontro si accende anche a scuola tra propaganda e pluralismo. Interviene il Ministero; Referendum giustizia 2026: 18 marzo, terzo focus online con le ragioni del NO; Referendum, nuovo scontro a distanza Gratteri-Nordio. Referendum Giustizia 2026, aperti i seggi: si vota oggi e domani. DIRETTA NEWSSeggi aperti per il referendum sulla Giustizia. Gli italiani sono chiamati ad esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale recante: Norme in materia di ordinamento giurisdizional ... tg24.sky.it Referendum Giustizia, affluenza delle ore 12 al 10,97% in CampaniaUrne aperte da stamane alle 7 in tutta la Campania, dove quattro milioni e mezzo (per la precisione 4.450.814) di cittadini sono chiamati al voto per ... msn.com Napoli, a Poggioreale sanzionato auto-demolitore per abbandono rifiuti x.com Spazio Napoli facebook