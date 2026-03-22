Napoli referendum sulla Giustizia - la diretta | Affluenza alle urne in Campania alle ore 19 al 29,92%

Sono quasi 4 milioni e 500mila gli aventi diritto al voto in Campania. Alle 19 il secondo dato sull'affluenza, a Napoli ha votato circa il 7% in più rispetto alle elezioni Regionali del 2025. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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