Nel Napoli, Rrahmani e Di Lorenzo sono attesi a tornare in campo in una data specifica, segnata sul calendario. La squadra partenopea sta attraversando un momento positivo, dopo aver superato le difficoltà recenti, e ora punta a consolidare i risultati ottenuti nelle prossime partite. La data di rientro dei due giocatori rappresenta un punto di riferimento importante per il reparto difensivo del team.

Il peggio in casa Napoli sembra ormai essere alle spalle. I partenopei stanno infilando una serie di successi che permettono di guardare con ambizione al finale di stagione. Un rendimento frutto anche del rientro di diversi azzurri, che hanno finalmente superato i vari problemi fisici. I prossimi sulla lista del Napoli per un ritorno in campo sono ora Amir Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo, entrambi colonne della difesa di Conte ed entrambi ormai in via di recupero. Il loro rientro è previsto per una partita ben precisa. Rrahmani e Di Lorenzo rientrano a metà marzo: il Napoli vuole riaverli per il Parma. Come riportato da Repubblica, il recupero di Rrahmani e Di Lorenzo è previsto per metà marzo, con il Napoli che punta a riavere a disposizione i suoi due difensori per la sfida del 12 marzo contro il Parma al Tardini. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, quando tornano Rrahmani e Di Lorenzo: c’è una data cerchiata sul calendario

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