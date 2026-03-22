Napoli McTominay sempre più leader | spunta un gesto in campo!

Scott McTominay è sempre più leader del Napoli di Antonio Conte. Il centrocampista scozzese, come riportato da Il Mattino, compie un gesto in campo che ha sorpreso i tifosi azzurri. Arrivato nell’estate del 2024, ha subito inciso con uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. E presto ci sarà anche il rinnovo. McTominay parla in italiano, mentre con gli arbitri.. Come affermato da Il Mattino, McTominay parla in italiano con i suoi compagni di squadra, durante le partite. Un gesto che abbiamo potuto osservare anche nelle recenti interviste, dove lo scozzese ha cominciato a masticare maggiormente il nostro parlare. Però, durante i momenti di sfogo o rabbia durante il match, lo scozzese evita l’italiano: solo la propria lingua. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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