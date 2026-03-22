A Napoli, il team ha ottenuto quattro vittorie consecutive dopo il rientro dei giocatori più importanti. La squadra ha ripreso a vincere subito dopo il ritorno dei giocatori chiave, che avevano lasciato il campo per infortuni o squalifiche. I risultati positivi sono arrivati rapidamente, segnando un cambio di ritmo nella stagione del club.

Il Corriere dello Sport. Dodici punti in quattro partite. Il rendimento dell’ultimo periodo non fa che aumentare i rimpianti e le riflessioni Quattro vittorie consecutive non appena sono rientrati i migliori. È un’equazione matematica. Ne scrive anche il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Sarà un caso, e non lo è, ma appena il Napoli ha cominciato a recuperare un po’ di infortunati è cambiato il vento. A confermarlo sono i numeri raccolti negli ultimi venti giorni di campionato che hanno preceduto la sosta: quattro vittorie consecutive con Verona, Torino, Lecce e Cagliari. Guarda caso, e non lo è, una parentesi riempita da un bel gruppo di giocatori ritrovati: da Lukaku e Gilmour, passando per Anguissa, De Bruyne e McTominay. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, il vento è cambiato. Col ritorno dei big, è tornato a correre

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Tutto quello che riguarda Napoli il vento è cambiato Col ritorno...

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