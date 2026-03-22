Napoli | carabinieri confiscano merce del valore di migliaia di euro in un’operazione

I carabinieri di Napoli hanno sequestrato merce del valore di migliaia di euro durante un’operazione contro la contraffazione. L’intervento ha coinvolto diversi punti vendita e magazzini della città. La merce confiscata comprende prodotti di vario genere, tra cui capi di abbigliamento e accessori. L’operazione si inserisce in una più ampia attività di controllo contro il mercato illecito.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Sabato 21 marzo 2026, Napoli. La città partenopea è nota per la sua ricca tradizione artistica e culturale, ma è anche un luogo dove la lotta contro la contraffazione di alta moda sta diventando sempre più cruciale. I Carabinieri, nel cuore del quartiere Pendino, hanno scoperto una vera e propria “boutique” di abbigliamento e accessori contraffatti, per un valore di mercato che si aggira attorno ai 30.000 euro. Questa operazione evidenzia un problema sempre più diffuso non solo a Napoli, ma in molte altre parti d’Italia e del mondo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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