Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. In vista dell’attesissimo incrocio di campionato tra Fiorentina e Inter, i riflettori non sono puntati solo sul rettangolo di gioco, ma anche sulle panchine e sulle grandi firme del passato. A scaldare l’atmosfera ci ha pensato Adrian Mutu. Il plauso a Cristian Chivu: un leader in panchina. Il tema centrale del colloquio con la “Rosea” è stato il lavoro straordinario svolto da Cristian Chivu, l’ ex difensore imperioso dello storico Triplete e attuale allenatore dell’Inter. Mutu non ha risparmiato parole di ammirazione per il suo connazionale, sottolineando come la Beneamata abbia trovato in lui non solo una guida tecnica, ma un vero punto di riferimento carismatico. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mutu elogia Chivu: «Si vede che conosce l’ambiente nerazzurro: è molto bravo»

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Una selezione di notizie su Mutu elogia

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