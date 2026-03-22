’Musica con Tè’ oggi alla Delizia del Verginese
Oggi alle 16, presso la vinaia del sapere della Delizia del Verginese a Gambulaga, si tiene il nuovo appuntamento della rassegna Musica con Tè. Il concerto si intitola
Nuovo appuntamento con la rassegna Musica con Tè. Oggi alle 16, presso la vinaia del sapere della Delizia del Verginese, a Gambulaga, si terrà il concerto dal titolo " Impronte sonore: un viaggio del Barocco all’Avanguardia ". Protagonista del concerto sarà il giovane sassofonista Gabriel Martin, vincitore del primo premio assoluto alla XXI edizione del concorso musicale nazionale "Lodovico Agostini per giovani interpreti" 2025. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Polifonica Il Nuovo Echo di Portomaggiore, prosegue così il proprio impegno nella valorizzazione dei talenti emergenti. Martin, allievo del Liceo Musicale "XXV Aprile" di Portogruaro, si esibirà accompagnato dal docente di strumento, maestro Elia Sorchiotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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