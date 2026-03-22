Muric | Molto soddisfatto della nostra prestazione Rigore? Prima che tirasse ero convinto di pararla

Il portiere della squadra ha espresso grande soddisfazione per la prestazione complessiva della squadra, sottolineando la sua convinzione di poter parare un rigore prima che il tiro venisse eseguito. Durante l'intervista, ha commentato con entusiasmo il risultato e il rendimento personale, evidenziando la fiducia nel proprio intervento in occasione del penalty. La dichiarazione si conclude con un senso di fiducia e autocompiacimento.

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