Il match tra Juventus e Sassuolo si è concluso con un pareggio, lasciando i bianconeri a mani vuote e rallentando la loro corsa verso la qualificazione in Champions League. Muric è stato decisivo segnando un gol che ha fermato la Juventus, impedendo loro di ottenere i tre punti necessari. La partita si è svolta senza ulteriori cambi di risultato, con le due squadre che si sono affrontate fino al fischio finale.

"> Juventus e Sassuolo: Un Pareggio che Lascia Amaro in Bocca. La Juventus ha affrontato il Sassuolo in una partita che si è conclusa con un pareggio 1-1. Kenan Yildiz ha aperto le danze, ma il vantaggio è stato annulato da Andrea Pinamonti, il quale ha reso il pomeriggio più complesso per i bianconeri. A complicare ulteriormente le cose è stata la clamorosa occasione sprecata da Manuel Locatelli, che ha sbagliato un rigore a favore della Juventus, consegnando così l’iniziativa alla squadra avversaria, il Como. Un Inizio Promettente per i Bianconeri. La Juventus è partita con il piede sull’acceleratore, mostrando determinazione e voglia di vincere. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Muric ferma la Juventus: un passo falso nella corsa alla Champions League.

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