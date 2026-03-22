Mprestimi a to mugghieri la farsa degli equivoci firmata Nuova Compagnia Odèon
C’è un filo sottile che lega la tradizione della commedia popolare alla modernità della messa in scena e la Nuova Compagnia Odèon, presieduta da Carlo mammana, con la direzione artistica di Rita Nicotra, sembra conoscerlo a perfezione. Va in scena, domenica 22 marzo, alle ore 18,30, al Teatro Don Bosco di Catania, “Mprestimi a to mugghieri”, commedia in due atti, di Nino Mignemi, regia Agata Raciti. Un titolo che, già nel suo dialetto siciliano, annuncia risate, malintesi e quella sana ironia che solo il teatro di provincia sa restituire con autenticità. La commedia, un classico meccanismo a orologeria tipico della farsa, ruota attorno a una bugia bianca destinata a ingigantirsi fino a diventare ingestibile. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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