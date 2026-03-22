Moviola Milan-Torino Calvarese sul rigore | Live si capisce davvero poco

Giampaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, ha analizzato la moviola della partita tra Milan e Torino, terminata 3-2. Durante l'esame delle immagini, ha commentato che dal vivo si capisce molto meno di quanto si possa valutare guardando le registrazioni. La sua analisi si è concentrata sulla decisione relativa al rigore, senza aggiungere altre considerazioni.

"Nell’occasione del rigore concesso ai granata, si capisce davvero poco dal live: non viene mostrata l’immagine frontale, ma sembra che Pavlovic (che viene anche ammonito) colpisca Simeone sul viso con una manata". Questo il parere di Giampaolo Calvarese ex arbitro della Serie A che si è occupato della moviola di Milan-Torino 3-2 per 'Tuttosport': "Non c’è rigore, invece, in occasione del tocco di braccio di De Winter pochi minuti dopo: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il pallone finisce in maniera inattesa sul braccio del belga, in posizione naturale". Sul rigore richiesto dal Milan nel primo tempo: "Nel primo tempo Fullkrug protesta per un possibile fallo di mano di Ismajli nell’area di rigore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Moviola Milan-Torino, Calvarese sul rigore: “Live si capisce davvero poco” Articoli correlati Moviola Milan Torino, Calvarese critico sul rigore: «Ormai non si capisce più nulla, il Var interviene in modo casuale! Voglio essere sincero e dico che…»Thuram Inter, il feeling col gol preoccupa! Chivu si aspettava da lui e anche Ausilio ora valuta la cessione Calciomercato Inter, Romano conferma... Roma-Stoccarda, la moviola di Calvarese: Brooks fischia poco, non c'è rigore su WesleyIn una partita senza episodi cruciali nelle due aree di rigore, con i calciatori che si comportano in maniera corretta e rispettosa, Brooks esce con... Altri aggiornamenti su Moviola Milan Torino Calvarese sul... Temi più discussi: Moviola Udinese-Juve: Calvarese e il caso Conceicao tra protocollo e intervento del VAR, La rete è valida; Lazio-Milan, rigore negato e gol annullato per i rossoneri: la moviola di Calvarese; Moviola Inter-Atalanta, i verdetti dell'ex arbitro Calvarese: Un episodio mi ha ingannato, sull'altro non ci sono dubbi; Pavlovic: Grande gol oggi, ma un po' fortunato, poi il siparietto con Fofana. Moviola Milan-Torino: Fourneau, OFR limite. Il braccio di De Winter non è rigoreMilan-Torino Fourneau: 6 Abbastanza al limite l’OFR chiamata da Nasca con la quale Fourneau assegna il rigore al Torino, giustificabile solo dalla presenza di una mano sulla faccia di Simeone. Per il ... msn.com Moviola Milan Torino: gli episodi dubbi del match di Serie A diretto da Fourneau, valido per la 30ª giornata 2025/26Moviola Milan Torino: gli episodi dubbi del match di Serie A diretto da Fourneau, valido per la 30ª giornata 2025/26 ... calcionews24.com #MilanTorino #SempreMilan #milan dubbi sul rigore dato ai granata. Ecco la moviola nei nostri commenti. facebook Moviola #Milan- #Torino: Fourneau, OFR limite. Il braccio di De Winter non è rigore x.com