Motta non si ferma e para anche un rigore ad Orsolini. Il portiere scuola Juve continua a confermarsi un grande talento. Le ultime. Il pomeriggio del Dall’Ara, tra i tanti protagonisti attesi, è emerso un nome nuovo capace di prendersi prepotentemente la scena: Edoardo Motta. Il giovane portiere biancoceleste, cresciuto nella Juve, è stato l’autentico eroe della sfida contro il Bologna, dimostrando una freddezza e importante. In un match delicato per le ambizioni europee della squadra di Sarri, l’intervento di Motta ha rappresentato il vero spartiacque psicologico e tecnico dell’incontro. Il momento della verità è scoccato al 50? della ripresa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Motta continua a stupire: il portiere scuola Juventus decisivo in Bologna Lazio. Cosa ha fatto!

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