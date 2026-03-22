Motogp Bezzecchi vince in Brasile Martin è secondo
AGI - Marco Bezzecchi, in sella all' Aprilia, bissa il successo dell'esordio in Thailandia, vincendo anche la gara lunga del Gran Premio del Brasile. Sul circuito "Ayrton Senna", l'azienda di Noale festeggia anche il secondo posto di Jorge Martin, ormai ritornato ai fasti della stagione del titolo iridato. Sul gradino più basso del podio ci sale Fabio Di Giannantonio ( Ducati Pertamina ), uscito vincente dal duello finale con Marc Marquez ( Ducati Lenovo ), costretto al quarto posto. In quinta piazza, invece, c'è Ai Ogura ( Aprilia Trackhouse ). Questo successo permette al "Bez" di conquistare la leadership del campionato mondiale, a quota 56. 🔗 Leggi su Agi.it
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BEZZECCHI VINCE Martin 2°… Bagnaia OUT!
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