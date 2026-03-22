Morto soffocato da un boccone di croissant | la tragedia davanti al fratello e alla cognata a Verona

A Verona, un uomo di 61 anni è morto soffocato da un boccone di croissant mentre era in auto con il fratello e la cognata. L’incidente è avvenuto a San Martino Buon Albergo, dove i presenti hanno cercato di prestare aiuto senza successo. La vittima è stata trovata in condizioni critiche e i soccorritori non sono riusciti a salvarlo.

Tragedia a San Martino Buon Albergo: un 61enne si è sentito male mentre mangiava un cornetto in auto con il fratello e la cognata. Per salvarlo è intervenuto anche il farmacista del paese, ma i tentativi di rianimazione non sono andati a buon fine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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