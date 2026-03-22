Morto Salvatore Lauro Gasparri | ‘Sua saggezza fondamentale per decisioni politiche’

Storico armatore ed ex senatore, Salvatore Lauro si è spento ad Ischia a 75 anni. Gasparri esprime cordoglio da parte di tutta Forza Italia Salvatore Lauro è morto a 75 anni nella sua casa ad Ischia. Una vita e una carriera dedicata al mare e alla politica, quella dello storico armatore, figlio di Agostino Lauro, il fondatore delle Linee Lauro che oggi denominataAlilauro,una delle principali compagnie di navigazione del Mediterraneo. Il gruppo è composto da 20 società e una flotta di 47 navi e Salvatore Lauro aveva preso il posto del padre alla guida della compagnia. Negli anni Novanta però è arrivata lasvolta politica quando Lauro viene eletto nel 1996 al Senato con Forza Italia nel collegio di Napoli 5. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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