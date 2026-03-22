È morto Paolo Cirino Pomicino, figura nota nel panorama politico italiano, e sono stati espressi numerosi messaggi di cordoglio. Recentemente aveva rilasciato un’intervista al Mattino, in cui aveva parlato del suo rapporto con Pier Ferdinando Casini, definendo l’amicizia con lui come “granitica”. La notizia ha suscitato reazioni tra i rappresentanti delle istituzioni e del mondo politico.

In una recentissima intervista al Mattino, Paolo Cirino Pomicino aveva sottolineato il suo rapporto con Pier Ferdinando Casini: «A lui mi lega un’amicizia granitica». Ora è l’ex presidente della Camera a usare parole d’affetto per l'amico scomparso. «C’eravamo abituati a ritenere che Paolo fosse indistruttibile - dice Casini - Passando da un trapianto di cuore a un altro, la sua voglia di vivere e la sua passione per la politica avevano sempre vinto contro ogni debolezza del suo fisico. È stato un democratico cristiano di rito andreottiano, parlamentare appassionato e competente, ministro di rara intelligenza. È stato presente in Parlamento anche nella cosiddetta Seconda Repubblica, segno di un entusiasmo e di un impegno mai venuti meno. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Morto Pomicino, il cordoglio della politica: «Raffinato e competente»

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