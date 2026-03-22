Morto a 75 anni Salvatore Lauro armatore napoletano ed ex senatore di Forza Italia | era malato da tempo

È scomparso oggi a Ischia Salvatore Lauro, ex senatore di Forza Italia e armatore napoletano, all’età di 75 anni. Era malato da tempo e la sua morte segna la fine di una carriera nel mondo della navigazione e della politica. La notizia ha suscitato cordoglio tra chi lo conosceva e aveva condiviso con lui momenti di lavoro e impegno pubblico.

Addio a Salvatore Lauro, armatore ed ex senatore di Forza Italia: è morto oggi a Ischia, dopo una lunga malattia, a 75 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Morto Salvatore Lauro, armatore napoletano ed ex senatoreTempo di lettura: < 1 minutoÈ morto Salvatore Lauro, armatore, imprenditore ed ex senatore della Repubblica, figura storica dell’imprenditoria... Morto Salvatore Lauro: addio allo storico armatore e senatore della RepubblicaQuesta mattina Ischia si è svegliata avvolta nel dolore appena appreso della scomparsa di uno dei suoi figli più rappresentativi: è venuto a mancare... Aggiornamenti e notizie su Salvatore Lauro Morto Salvatore Lauro, armatore ed ex senatoreÈ morto a 75 anni Salvatore Lauro, politico ed armatore italiano. Lauro, eletto al Senato nelle file di Forza Italia nel 1996 e poi rieletto senatore nel maggio 2001 con la Casa delle Libertà, è stato ... ilroma.net Morto Salvatore Lauro, armatore napoletano ed ex senatoreÈ morto Salvatore Lauro, armatore, imprenditore ed ex senatore della Repubblica, figura storica dell'imprenditoria marittima campana e tra i nomi più noti del trasporto veloce nel golfo di Napoli. Gui ... rainews.it