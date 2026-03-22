Morti nell' incidente tra moto e taxi a Milano il dramma di Elisa e Mithum per il semaforo rosso bruciato

A Milano, due persone sono decedute in un incidente tra moto e taxi, avvenuto in prossimità di un semaforo rosso. Elisa Teodora Dranca e Mithum Sandeepa Perera sono state coinvolte nello scontro che si è verificato in strada. La polizia sta indagando sulle cause dello scontro e sulle circostanze che hanno portato alla tragedia.

La moto che tira dritto all’incrocio nonostante il semaforo rosso, poi il violentissimo impatto con il taxi, che si ribalta di lato. Sarebbe questa la dinamica del terribile incidente avvenuto in viale Campania a Milano in cui sono morti Elisa Teodora Dranca, 20 anni, e Mithum Sandeepa Perera Kuranage, 23. A chiarire quanto accaduto le immagini delle telecamere e il video dell’incidente registrato dalla dash-cam dell’auto. Morti nell'incidente tra moto e taxi a Milano La dinamica e il semaforo rosso "bruciato" Chi erano Elisa Teodora Dranca e Mithum Sandeepa Perera Kuranage Morti nell’incidente tra moto e taxi a Milano Si chiamavano Elisa Teodora Dranca e Mithum Sandeepa Perera Kuranage i due giovani morti nel grave incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 marzo a Milano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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