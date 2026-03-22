Morte Domenico Caliendo si indaga anche sul cuore artificiale e sul perché non è stato usato
La Procura di Napoli ha deciso di aprire un filone di indagine su possibili metodi alternativi di trattare il bimbo dopo il trapianto fallito e, in particolare, sul mancato utilizzo del cuore artificiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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