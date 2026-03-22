monza si tiene il punto il big match finisce pari

Monza e la capolista si affrontano in un pareggio che lascia entrambi con un risultato positivo. La sfida si conclude con un punto ciascuno, un risultato che potrebbe avere ripercussioni sulla classifica finale. La squadra di casa riesce a mantenere la posizione, mentre gli ospiti non riescono a conquistare i tre punti. La partita si conclude con il punteggio di parità.

di Alessandro Stella MONZA Un punto pesante contro la capolista, che potrebbe pesare molto a fine stagione. Un punto che però lascia anche un po’ di amaro in bocca: anche nel big match col Venezia, il Monza tiene il controllo del gioco, crea di più, ma non riesce a vincere. Al gol veneto di Haps, sull’unica vera azione degli ospiti, risponde il rigore di capitan Pessina concesso per un mani in area di Svoboda ravvisato da Guida e confermato dopo il check. Biancorossi autori di una prova di gruppo positiva, ma la classifica non cambia in meglio. Niente aggancio in vetta e anzi oggi il Frosinone può raggiungere i brianzoli al secondo posto. Dopo la sosta, con quattro squadre in sei punti, andranno in scena sei giornate di fuoco per la conquista della Serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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