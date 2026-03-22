Mondiali indoor Furlani d’argento! Beffa Baldè ma altra medaglia

I Mondiali indoor di atletica si chiudono con un’altra soddisfazione per l’Italia: Mattia Furlani ha conquistato l’argento Tutti aspettavano la prestazione di Mattia Furlani stasera ai Mondiali indoor di atletica. E l’atleta italiano non ha deluso, anzi ha portato a casa un argento. Non è l’oro che in tanti credevano quasi scontato – ma non lo è mai -, ma è comunque un ottimo risultato che presenta al meglio la stagione estiva. In realtà, si può rimproverare davvero poco all’azzurro, che ha portato a termine un ottimo salto e ha chiuso con un ottimo 8.39. Come detto, si tratta davvero di una buona distanza e che in molti avrebbero giurato valesse l’oro. 🔗 Leggi su Sportface.it

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