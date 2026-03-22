Mondiali di atletica il programma degli italiani in gara oggi 22 marzo e dove vederli in TV | Furlani a caccia dell'oro

Oggi si conclude la giornata finale dei Mondiali di atletica indoor a Torun, in Polonia, con gli atleti italiani in gara. Mattia Furlani e Larissa Iapichino sono i protagonisti della giornata, entrambi impegnati nelle competizioni che potrebbero portare loro medaglie. La programmazione delle loro prove sarà trasmessa in diretta televisiva, offrendo agli appassionati l'opportunità di seguire gli eventi in tempo reale.

Questa di oggi è l'ultima giornata dei Mondiali di atletica indoor di Torun. In Polonia vanno a caccia di medaglie Mattia Furlani e Larissa Iapichino. Le gare iniziano alle 10. Diretta TV su Rai Sport e Sky. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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