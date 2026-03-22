Oggi, nel campionato dilettanti, si svolgono le prime due feste alle 14:30, mentre in Terza

Possono arrivare le prime due feste nei dilettanti (14,30). In Terza "A" la Monari Nasi a +14 sul Magreta e +15 sugli Eagles se oggi vince a Castellarano con la Prignanese è promossa con 4 turni di anticipo, ma le basterà anche fare lo stesso risultato delle rivali. Festa possibile anche in Seconda "F" per la Fox Serramazzoni, che è a +8 sul Corlo a 4 gare dalla fine: se oggi vince a Rubiera e il Corlo (in casa col San Faustino) non vince sarà ritorno in Prima. Eccellenza. Nella 12^ di ritorno il Terre di Castelli va sul campo della Bobbiese per mantenere il +3 sulla sesta: Cattani non ha lo squalificato Corsi e gli infortunati Caniparoli e Venturelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Monari Nasi e Fox sognano. Medolla vuole allungare a +8

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