Mobilità scuola 2026 | non sono accettati allegati non conformi alla modulistica del Ministero Precisazioni

L’Ufficio scolastico di Milano ha pubblicato alcune precisazioni sulla mobilità del personale docente, educativo, ATA e di religione cattolica per l’anno scolastico 2026-2027. Le indicazioni riguardano esclusivamente i moduli ufficiali del Ministero e sottolineano che non sono ammessi allegati non conformi alla modulistica prevista. Le indicazioni valgono a livello nazionale e si riferiscono alle procedure previste dagli ultimi provvedimenti ministeriali.

Mobilità del personale docente, educativo, ATA e personale docente di religione cattolica – a.s. 2026-2027 –OM 4326 e OM 4426 – precisazioni e indicazioni dell’Ufficio scolastico di Milano ma valide a livello nazionale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Mobilità docenti 2026: online le Guide, la Modulistica e le Autodichiarazioni per la domanda. La pagina del MinisteroMobilità docenti, ATA, personale educativo, insegnanti di Religione Cattolica: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha aggiornato la pagina... Leggi anche: Mobilità docenti 2026, ecco chi ha il vincolo triennale e precisazioni documentazione deroghe. Nota Ministero Una raccolta di contenuti su Mobilità scuola Temi più discussi: Mobilità 2026/27: pubblicata l’Ordinanza. Domande al via dal 16 marzo (SCHEDA); Mobilità scuola triennio 2025-2028: firmato il CCNI. Le nostre condizioni; Mobilità 2026/2027: La valutazione del servizio non di ruolo; Mobilità 2026 docenti, ATA e personale educativo: le date ufficiali. Ecco l'ordinanza + la Nota. Mobilità scuola 2026: il ricongiungimento figli scende a 14 anni, appello Anief al Parlamento affinché le famiglie non vengano diviseL'Anief contesta la riduzione a 14 anni del limite per il ricongiungimento figli nella mobilità, sollecitando l'intervento del Parlamento ... orizzontescuola.it Mobilità personale ATA 2026, attenzione alle scadenze e alle prioritàC’è una scadenza che incombe e, come spesso accade nel mondo della scuola, il tempo sembra sempre troppo poco per orientarsi tra carte, moduli e regolamenti. La mobilità del personale scolastico per i ... informazionescuola.it MOBILITÀ SCUOLA 2026: CAMBIANO LE DEROGHE AI VINCOLI Il nuovo CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 2025-2028 è stato definito dopo l’ultimo confronto tra Ministero e sindacati. Non tutte le organizzazioni facebook