Il mister Stellone commenta il risultato della partita, affermando che, considerando le numerose assenze, il pareggio è un risultato che accettano con soddisfazione. Aggiunge inoltre che il Guidonia avrebbe potuto ottenere qualcosa in più, ma il risultato finale soddisfa la loro prestazione. La squadra si mostra ottimista riguardo alle prestazioni recenti, nonostante le difficoltà.

"Viste le tante assenze è un pareggio che ci teniamo stretto, consapevoli che il Guidonia avrebbe meritato qualcosa in più. Tuttavia noi arrivavamo a questa gara senza circa metà squadra. Erano infatti ben undici i giocatori indisponibili". Una Vis in piena emergenza allunga a sei la striscia di risultati utili consecutivi. Visto la situazione per Stellone (foto) può bastare così. I suoi si sono resi pericolosi solo a inizio gara, limitandosi poi a respingere con tenacia le iniziative del Guidonia riuscendo a non subire gol. Ancora una volta ad essere elogiato da Stellone è il portiere: " Pozzi è stato bravissimo a neutralizzare il rigore ma il Guidonia è riuscito comunque a creare anche altre buone occasioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mister Stellone è ottimista: "Il pari ce lo teniamo stretto"

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