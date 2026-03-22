Dopo la vittoria contro la Lazio, il Bologna si prepara a ripartire con fiducia. La partita dello scorso anno, disputata il 16 marzo 2025, si concluse con un risultato di 5-0 a favore dei rossoblù. La gara è ricordata come un esempio di dominio della squadra emiliana, sotto la guida di Vincenzo Italiano. Ora, il Bologna cerca di consolidare la propria posizione in campionato e di puntare all’Europa.

Un anno fa (era il 16 marzo 2025) il Bologna-Lazio di campionato fu la partita perfetta: 5-0 per i rossoblù e tutti a prendere appunti, sui banchi di Coverciano, sulla ‘lectio magistralis’ di Vincenzo Italiano. Dalla partita perfetta alla frittata perfetta il passo però può essere breve. Lo sanno bene gli uomini di Italiano che lo scorso 11 febbraio, nel Bologna-Lazio quarto di Coppa Italia, dopo aver dilapidato il gol Castro con la rete da polli subita a inizio ripresa per mano di Noslin e aver fatto cilecca ai rigori con Ferguson e Orsolini, salutarono tra mille rimpianti la Coppa nazionale. Trentanove giorni dopo riecco la Lazio, in una settimana da sfida capitale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Missione risalita con la Lazio. Bologna, dopo il trionfo di Roma riparte la caccia all’altra Europa

Articoli correlati

Bologna-Lazio: da una romana all'altra per inseguire l'Europa, formazioni e orari tvBologna 21 marzo 2026 - Da una romana all'altra per il Bologna, dopo la splendida sfida dell'Olimpico contro i giallorossi per un posto nei quarti di...

Leggi anche: Europa League, stasera Roma e Bologna a caccia di un posto nelle prime 8

Tutto quello che riguarda Missione risalita

Discussioni sull' argomento Venezia-Padova, missione impossibile? Il Padova vuole stupire; L’ultima missione sempre in vetta – Il box office di sabato 21 marzo; Mister Viali torna in pista: missione Serie B con il Catania; L’agenzia spaziale avanza con la missione Artemis II e trasferisce il razzo sulla piattaforma di lancio.

Missione risalita con la Lazio. Bologna, dopo il trionfo di Roma riparte la caccia all’altra EuropaIl distacco con l’Atalanta ancora ferita dai colpi del Bayern in Champions si è ridotto a cinque lunghezze. Ma la squadra deve riprendere a correre in attesa del doppio confronto del 9 e 16 aprile con ... sport.quotidiano.net

Unione Sportiva Arcella - Polisportiva Arcella. . Missione compiuta! Arriva la vittoria che certifica l'obiettivo bianconero: la salvezza è nostra, l'anno prossimo sarà ancora Eccellenza per l'Arcella! facebook