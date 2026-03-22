Una nuova utility chiamata Mission Control Plus permette di gestire le finestre su macOS con facilità, offrendo funzioni di controllo avanzate per il multitasking. Il software viene venduto a 2,50 dollari, mentre il prezzo normale è di 8,99 dollari. La applicazione si rivolge agli utenti che desiderano semplificare l'organizzazione delle finestre sul proprio Mac.

Una piccola utility chiamata Mission Control Plus sta rivoluzionando la gestione delle finestre su macOS, offrendo un controllo totale sul multitasking a soli 2,50 dollari invece degli usuali 8,99 dollari. Questa applicazione leggera, compatibile con macOS 10.13 in poi, trasforma l’esperienza utente aggiungendo funzioni di chiusura rapida e scorciatoie da tastiera che il sistema operativo base non prevede nativamente. L’offerta limitata nel tempo permette di acquistare una licenza a vita per un unico dispositivo Mac, eliminando i costi ricorrenti e garantendo l’accesso permanente alle funzionalità avanzate di gestione dello spazio di lavoro digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mission Control Plus: gestione finestre Mac a 2,50 $

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