VENEZIA – “Caro Attilio, mi rivolgo direttamente a te. Le minacce di morte che hai ricevuto per un tuo post sul referendum segnano un punto che non può essere ignorato. Quando si arriva ad augurare la morte a un amministratore pubblico, significa che è stato superato ogni limite del confronto civile”. E’ quanto dichiara il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia. “Quello che è accaduto non riguarda solo la tua persona, ma il clima complessivo in cui oggi si sviluppa il confronto pubblico. La critica, anche dura, è legittima e fa parte della dialettica democratica. Ma la minaccia non è mai accettabile: non è un’opinione, è un atto intimidatorio che deve essere perseguito”, prosegue Zaia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Minacce di morte al presidente lombardo Attilio Fontana, la solidarietà di Zaia

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