Paura nel primo pomeriggio a Milano, doveuna donna di 31 anni è stata accoltellata al culmine di una lite in strada.L’episodio è avvenuto poco prima delle 14 in via Giovanni Livraghi, nella zona est della città, e ha immediatamente fatto scattare l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe rimasta ferita all’addome con un’arma da taglio durante un litigio con una persona a lei nota.Le circostanze esatte sono ancora al vaglio degli investigatori, ma l’ipotesi principale è che il ferimento sia avvenuto al termine di una discussione degenerata,probabilmente per motivi personali ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano, 31enne trovata in strada accoltellata: non è in pericolo di vita, indagini in corso

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