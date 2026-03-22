Durante la partita tra Milan e Torino, l’attenzione si è concentrata sulla difesa e sul rigore, mentre l’allenatore del Milan ha esultato con entusiasmo al termine della gara. Massimiliano Allegri si è mostrato molto emozionato e coinvolto, come di consueto, durante le fasi più intense del match. La partita ha visto momenti di tensione e reazioni vivaci da parte del tecnico rossonero.

Il Milan ha vinto contro il Torino. Nei minuti finali è andato in scena il solito show di Massimiliano Allegri che resta un leone in gabbia in panchina. Ecco tutti i retroscena svelati da 'DAZN'. "Dal momento del tiro Simeone con la parata di Maignan sul 3-1, Allegri corre immediatamente a fare i cambi mettendo Nkunku e Ricci al posto di Fofana e Fullkrug. Se la prende con i giocatori in campo perché non stanno difendendo bene, stanno rischiando troppo". E le immagini mostrano un Allegri che urla verso la sua difesa. Poi sollecita i due cambi a velocizzarsi. Poi le parole a Doveri sul rigore: "Io ci provo a stare calmo, ma così mi fate passare la voglia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Torino, rabbia con la difesa e per il rigore, poi l’esultanza: il solito show di Allegri

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