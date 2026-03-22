Milan-Torino Pellegatti | Rabiot strepitoso Prestazione sublime

Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato la partita tra Milan e Torino, soffermandosi sulla prestazione di Rabiot. Secondo Pellegatti, Rabiot ha offerto una prestazione strepitosa e sublime durante il match. La vittoria del Milan contro il Torino è stata accompagnata da questa performance di rilievo del centrocampista.

"Rabiot strepitoso protagonista della vittoria del Milan contro il Torino. Un uomo chiamato purosangue: al 33' minuto il primo tiro, poi il gol del 2-1 rossonero. Prestazione sublime in un Milan che all'inizio aveva ancora le gambe pesanti e la testa pesante dopo la sconfitta contro la Lazio. Poi il gol di Pavlovic e la classe cristallina che ha permesso il 2-1 con l'azione Modric-Pulisic-Rabiot". Questo il parere del giornalista Carlo Pellegatti su Milan-Torino 3-2. Ecco le sue parole da 'Instagram'. LEGGI ANCHE: Milan-Torino, Allegri: "Saelemaekers nostro equilibrio". Che parole per Rabiot e Pavlovic. Sul rigore.>>> "Poi il gol di Fofana e un Milan maturo e autorevole quando ha subito il rigore del 3-2 a poco dalla fine. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Pellegatti sicuro: “Milan senza Rabiot e i migliori è dura con chiunque. Cerchiamo di non …”"Per il Milan senza Rabiot, Pulisic, Saelemaekers, senza il miglior Leao che gioca al 30% è dura battere qualunque avversario".

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