Milan-Torino 3-2, dopo un primo tempo pessimo a livello di gioco e di occasioni create, i rossoneri sono scesi in campo con un piglio decisamente diverso nella ripresa cambiando passo e dominando i granata nei primi 20 minuti del secondo tempo. Chi aveva acceso i primi 45 minuti è stato Pavlovic con un eurogol pazzesco. Ma il colpo da fuori del difensore serbo non è stata la giocata migliore della sua gara. Ecco le sue pagelle dai maggiori quotidiani sportivi italiani.. PROSSIMA SCHEDA>>> Quarto gol stagionale con una gran conclusione da fuori. Si butta in avanti ed è duro nei contrasti. Mezzo punto in meno per il fallo da rigore. Voto 6,5. PROSSIMA SCHEDA>>> Di gran lunga l’unico con lo spirito giusto nel primo tempo e il dio del calcio lo premia con un gol da 10 di classe, non da difensore centrale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Torino, Pavlovic il leader difensivo ‘allegriano’ con quel pepe in più in attacco

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