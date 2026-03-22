Secondo pareggio di fila per il Milan Primavera guidato da Giovanni Renna. Dopo l'1-1 casalingo col Bologna, nella giornata di ieri l'Under 20 rossonera ha pareggiato di nuovo 1-1 contro la Juventus. Ancora in gol Domnitei in un match sudato e molto combattuto. Ecco, di seguito, il resoconto della gara contro i bianconeri. (fonte: acmilan.com) "Un buon Milan, combattivo e attento, torna da Vinovo con un pareggio. 1-1 il risultato finale contro i padroni di casa della Juventus, ottenuto in rimonta grazie alla rete su calcio di rigore di Domni?ei segnata sul finire del primo tempo. Era stata la Juventus a passare in vantaggio con Bellino, al 29', ma la reazione dei rossoneri di Mister Renna è stata volitiva e, soprattutto, produttiva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Primavera, reazione rabbiosa contro la Juventus: finisce 1-1 grazie al gol di Domnitei

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