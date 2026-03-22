Il Milan continua a vincere (3-2 al Torino in casa, con gol decisivi nonostante l’assenza di Leao), ma il problema del gol resta cronico e irrisolto. L’attacco rossonero è in crisi profonda: nelle ultime settimane, l’unico a segnare con regolarità è stato Rafael Leao, mentre Santiago Gimenez (rientrato da poco dopo un lungo infortunio alla caviglia, ancora a secco in campionato), Niclas Fullkrug (spento dopo un buon avvio) e Christopher Nkunku (rallentato drasticamente) non incidono come dovrebbero. Numeri preoccupanti: reparto sterile, pochi acuti e una dipendenza eccessiva dal portoghese, che però fatica nel ruolo di centravanti imposto dal 3-5-2 di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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Una selezione di notizie su Milan Leao sacrificabile

Discussioni sull' argomento La corsa Scudetto è finita? Tra Leao e Pulisic a chi deve rinunciare il Milan? La Juve gioca meglio senza David: giusto ormai puntare su Boga da qui a fine anno? Il 3x3 di GOAL; Biasin chiaro: Piaccia o non piaccia, Leao negli ultimi anni decisivo come nessun altro.

Milan, Leao in vendita: servono attaccanti che segnino, tutti i nomi sul taccuino dei rossoneriMilan, Leao può partire: rivoluzione in attacco per tornare a segnare. Tutti i dubbi su Allegri e i nomi per rifondare il reparto offensivo: servono gol. sport.virgilio.it

Milan: la dialettica su Leao e la verità su Rabiot. Inter: le voci su Bastoni. Juve: il gol di Conceicao. Como: gli attacchi a Fabregas. E l’incredibile sentenza sulla Coppa ...Eccoci qui a discutere stranamente di nuove rogne. E un po’ anche di calcio, suvvia. Dieci cose. 1) Rompere i maroni a Leao è pratica facilissima.. tuttomercatoweb.com

Mi segnalano che la foto della disposizione con la quale il #Milan ha giocato contro il Torino nel 2^tempo è del profilo @RealMarco94 : bravo, da seguire x.com

“Il croato sta seriamente valutando di giocare anche la Champions League con la maglia del Milan. Il pressing sul croato è della dirigenza, di Allegri, ma anche dei compagni” Riaverlo l’anno del possibile ritorno in Champions, sarebbe fondamentale #acm facebook