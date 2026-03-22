Milan | Gimene torna dal buio

Milan: Santiago Gimenez è ufficialmente rientrato in campo dopo un calvario durato oltre 140 giorni. Il centravanti messicano, fermo da fine ottobre per un problema alla caviglia destra che ha richiesto anche un intervento chirurgico, ha esordito nella ripresa della vittoria casalinga contro il Torino, ricevendo l’applauso caloroso di San Siro al momento del cambio. Gimenez, entrato dalla panchina, ha parlato a caldo a Sky Sport post-partita, trasmettendo sollievo e determinazione: «Mi sento bene e credo che questa sia la cosa più importante. Dopo un lungo periodo di alti e bassi sono nuovamente in campo. Ho avuto diversi problemi con la mia caviglia in questa stagione e credo di aver fatto la giusta scelta per stare bene. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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