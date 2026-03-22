Milan Futuro-Nuova Sondrio le formazioni ufficiali | Sardo e Traorè a supporto di Magrassi

Alle 14:30 si disputa Milan Futuro-Nuova Sondrio, partita valida per la 28ª giornata della Serie D 202526. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e tra i titolari ci sono Sardo e Traorè a sostegno di Magrassi. La sfida si svolge sul campo e coinvolge le due squadre di questa fase del campionato.

Torna in campo il Milan Futuro di Massimo Oddo: l'Under 23 rossonera è attesa da una partita casalinga fondamentale per le ambizioni dei giovani rossoneri. Alle 14:30, la sfida con la Nuova Sondrio guidata dall'ex portiere rossonero Marco Amelia. I rossoneri vogliono dare continuità alle ultime partite. Il Milan Futuro, infatti, arriva 4 risultati utili consecutivi, tra cui l'ultimo successo di misura contro l'Oltrepò. Quella di oggi è una sfida in cui i rossoneri hanno la possibilità di confermare tutti i passa in avanti visti nelle ultime settimane più che positive. Al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno arriva la penultima del girone B della Serie D 2526. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Futuro-Nuova Sondrio, le formazioni ufficiali: Sardo e Traorè a supporto di Magrassi Articoli correlati Milan Futuro-Casatese Merate, le formazioni ufficiali: Oddo sceglie Asanji con Chaka TraorèTorna in campo il Milan Futuro di Massimo Oddo: l'Under 23 rossonera è attesa da una partita casalinga fondamentale per le ambizioni dei giovani... Chievo-Milan Futuro, le formazioni ufficiali: Oddo lancia subito Sardo dal primo minutoTorna in campo il Milan Futuro di Massimo Oddo: l'Under 23 rossonera è attesa da una trasferta molto difficile. Contenuti e approfondimenti su Milan Futuro Nuova Sondrio le... Temi più discussi: Milan Futuro-Nuova Sondrio, Serie D 2025/2026: Match Preview; Nuova Sondrio all'esame Milan Futuro; MILAN FUTURO v NUOVA SONDRIO: MATCH PREVIEW; Oltrepò-Milan Futuro 0-1, Serie D 2025/2026: il report. Milan Futuro-Sondrio: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Milan Futuro-Sondrio di Domenica 22 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ... calciomagazine.net Milan Futuro, prossimo impegno e classifica aggiornataDopo il successo nell’ultimo turno contro l’Oltrepò, valso ai rossoneri il secondo posto in classifica, il Milan Futuro torna in campo domenica 22 marzo alle ore 14:30, allo ... milannews.it #MilanFuturo-Nuova Sondrio domani in campo: ecco tutto quello che c'è da sapere #SempreMilan x.com Ivan Zazzaroni ha lanciato una nuova indiscrezione sul futuro della dirigenza del Milan. Intervenuto a TMW Radio, il direttore del Corriere dello Sport ha dichiarato di ritenere possibile a breve un addio dell’amministratore delegato Giorgio Furlani, spiegando c facebook