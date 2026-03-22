Il Milan ha superato il Torino per 3-2 al termine di una gara tesa e combattuta fino all'ultimo. I rossoneri si sono imposti sulla squadra di D'aversa grazie alle reti di Pavlovic, Rabiot e Fofana. Successo importante per il Diavolo che scavalca il Napoli e si riprende il secondo posto, in attesa di Fiorentina-Inter, in programma questa sera alle 20:45. L'assenza di Rafael Leao, che è stato costretto al forfait per il riacutizzarsi del problema all'adduttore, ha permesso a Niclas Fullkrug di ottenere una maglia da titolare. L'ultima volta che il tedesco era partito dal primo minuto era stato l'11 gennaio, nella trasferta di Firenze contro la 'Viola'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Fullkrug festeggia dopo la vittoria contro il Torino: “Di nuovo in pista! Grande emozione a San Siro”

Articoli correlati

Füllkrug, è la tua grande chance: un gol contro il Torino per ‘riprendersi’ il MilanIl Napoli di Antonio Conte ha vinto a Cagliari con un gol di Scott McTominay, portandosi a quota 62 punti in classifica: secondo posto, a 6 punti di...

Fullkrug dopo l’esordio a San Siro: “C’è un’aura magica nel giocare col Milan”Nella giornata di oggi, si è tenuta a Casa Milan la conferenza stampa di presentazione di Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan arrivato a...

Tutto quello che riguarda San Siro

Argomenti discussi: Milan-Torino, le pagelle di CM: Rabiot è un fattore, bene Fofana. Esame fallito per Fullkrug.

Fullkrug esulta: Di nuovo in pista! Grande emozione a San Siro!Di nuovo in pista! Grande emozione a San Siro! Dai Rossoneri!. Niclas Fullkrug torna titolare a San Siro e festeggia così su Instagram la vittoria di sabato pomeriggio contro il Torino. Nel post p ... msn.com

Milan-Fullkrug, decisione presa? La società ha scelto cosa fare con il tedescoIl Milan sembrerebbe aver deciso cosa fare con Niclas Fullkrug in vista della prossima stagione. L'attaccante tedesco resterà in rossonero? spaziomilan.it