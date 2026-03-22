A “ Domenica In ” è stato ospite Carlo Verdone per una intervista a tutto tondo sulla sua carriera, per ricordare l’amica e collega scomparsa Eleonora Giorgi e per presentare l’ultimo film “Scuola di seduzione ”, disponibile dal primo aprile in esclusiva su Paramount+. L’attore ha raccontato di essersi affidato a un medico che lo ha operato a entrambe le anche in un unico intervento, durato 58 minuti: “ Mi hanno staccato e riattaccato. Non ho avuto paura perché non ne potevo più del dolore, ero disposto a subire tutto quello che sarebbe successo”. “Avevo un dolore atroce e insopportabile che mi bloccava anche nelle azioni quotidiane – ha detto – A volte mi bloccavo per strada, stavo in poltrona e basta, mi bloccava anche il cervello”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno staccato e riattaccato le anche. Non ne potevo più del dolore”: parla Carlo Verdone. Poi la battuta a Mara Venier: “Eri in minigonna con delle gambe perfette”

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Carlo Verdone: “Non camminavo più dal dolore, mi operarono in 58 minuti o avrei perso troppo sangue”Carlo Verdone ha confidato il calvario vissuto per anni a causa di un problema alle gambe, la coxartrosi bilaterale.

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