meteo le previsioni in campania per domenica 22 marzo 2026

Per domenica 22 marzo 2026, in Campania si prevedono condizioni di cielo generalmente poco nuvoloso in gran parte della regione. A Avellino, durante le ore centrali della giornata, si segnalano addensamenti compatte che potrebbero portare deboli piogge. Le previsioni indicano un’occupazione di nuvole variabile nel corso della giornata, con rare aperture di spazi sereni.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, domenica 22 marzo 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. schiarite in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1548m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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