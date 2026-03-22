Oggi la Campania registra piogge diffuse e un cielo irregolarmente nuvoloso. Nella giornata di domani sono previste alcune schiarite, mentre a partire da mercoledì è attesa un’irruzione artica proveniente dalla Norvegia che porterà un calo delle temperature e neve sull’Appennino. La settimana si prospetta quindi caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili e freddo intenso.

Meteo Campania: oggi scrosci diffusi e cielo irregolarmente nuvoloso sulla regione. Lunedì qualche schiarita, poi da mercoledì correnti polari dalla Norvegia con crollo termico e neve sull'Appennino. La Campania si sveglia oggi, domenica 22 marzo, con un cielo irregolarmente nuvoloso e condizioni di instabilità diffusa. Non è però che un assaggio di quello che si preannuncia per la metà della settimana, quando un'irruzione artica potrebbe portare un deciso ribaltone invernale sull'intera penisola e in particolare sul Mezzogiorno. La giornata è caratterizzata da precipitazioni sparse sulla Campania, con possibili grandinate e nevicate sui rilievi a quote via via più basse. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Meteo Campania, domenica instabile e settimana di gelo in arrivo: da mercoledì 25 irruzione artica

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