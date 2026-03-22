Metauro bloccata l’instabilità della sponda

L’Unione Montana dell’Alto Metauro ha completato un intervento da 160mila euro sulla sponda destra del fiume Metauro, in prossimità della Badia, poco a valle della zona industriale di Urbania. L’operazione è stata realizzata su indicazione dell’amministrazione comunale durantina per mettere fine all’instabilità della sponda. L’intervento mira a consolidare la zona e prevenire future criticità.

Su indicazione dell’amministrazione comunale durantina, l’Unione Montana dell’Alto Metauro ha realizzato un intervento dell’importo di 160mila euro per fermare l’instabilità della sponda destra del fiume Metauro nella zona della Badia, di poco a valle della zona industriale di Urbania. L’erosione poteva diventare un pericolo per le aziende sovrastanti, causando magari delle frane in periodi di pioggia, e da tempo era in progetto di mettere in sicurezza la zona. L’intervento ha interessato un tratto fluviale in località “Isola“ nei pressi del depuratore comunale. In particolare i lavori hanno riguardato la sponda destra costituita da un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Metauro, bloccata l’instabilità della sponda Articoli correlati Due mesi di cantiere per il ripristino della sponda in via CirconvallazioneNei giorni scorsi è stata modificata la viabilità, con temporanea rimozione della pista ciclabile. Leggi anche: Protetto: La morte di Saif Gheddafi e l’instabilità della Libia