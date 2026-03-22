Il commento di Merckx descrive la gara di Pogacar in quattro momenti chiave: Cipressa, Poggio, discesa e sprint. Secondo l'ex campione, il corridore sloveno ha realizzato un vero e proprio capolavoro durante la corsa. Merckx analizza le sue azioni e le scelte tattiche che hanno caratterizzato la sua performance. La corsa si è conclusa con un finale di sprint.

È da pochissimo che Eddy Merckx ha spento il televisore: “Quando ci eravamo sentiti qualche giorno fa, vi avevo detto che non mi sarei perso la Milano-Sanremo. La prima delle sette che ho conquistato, nel 1966, mi aveva fatto capire che sarei potuto diventare un corridore vero.”, dice il ciclista più vincente di sempre. Il passo successivo non può che essere chiedergli di Tadej Pogacar e l’entusiasmo è tale che il belga neppure lascia finire la domanda: “Ah. Grande. Formidabile. Mi ha lasciato senza parole”. Eddy, l’aveva dichiarato che questo poteva essere l’anno buono per lo sloveno. Ma si aspettava che riuscisse a vincere la Classicissima così? “Sinceramente, no. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Merckx: "Pogacar, quattro atti di un capolavoro. Vi spiego la sua Sanremo"

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