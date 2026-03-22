Una recente dichiarazione di Lory Del Santo ha suscitato reazioni sui social, quando ha commentato la presenza di una figura pubblica definendola “sexy”. La frase ha rapidamente attirato l’attenzione di utenti e giornalisti, generando un acceso dibattito online. La discussione si è diffusa in modo veloce, coinvolgendo diverse piattaforme e portando alla luce opinioni contrastanti.

Una frase destinata a far discutere, tra sorpresa e ironia, ha invaso social e siti di informazione nel giro di poche ore. A pronunciarla è stata Lory Del Santo, che durante un’intervista radiofonica ha espresso un giudizio decisamente insolito su Giorgia Meloni. Parole fuori dagli schemi della politica tradizionale, che hanno subito acceso il dibattito online. Tra chi ride, chi critica e chi rilancia, il commento è diventato virale. Ma cosa è stato detto davvero e perché ha colpito così tanto? Tutto nasce da un’intervista andata in onda su Rai Radio 1, dove Lory Del Santo è stata ospite del programma “ Un Giorno da Pecora ”, condotto da Giorgio Lauro e Nancy Brilli. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Meloni “sexy”? Il commento sorprendente di Lory Del Santo accende il dibattito sul web

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