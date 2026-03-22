Il premier italiano ha partecipato a un podcast del rapper, attirando l’attenzione di milioni di utenti online. Dopo l’intervento, i canali social del presidente del Consiglio e del programma hanno registrato un incremento di follower. La partecipazione ha generato numerose visualizzazioni e ha coinvolto un vasto pubblico digitale. La vicenda si conclude con un aumento di visibilità sui social media.

Dopo le inutili polemiche sulla partecipazione del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Pulp, il podcast di Fedez e Mr. Marra, è tempo di numeri. Ovviamente si tratta di dati parziali, visto che per sua stessa natura il podcast continuerà e generare visualizzazioni. Però esistono. E parlano chiaro. Li ha raccolti Domenico Giordano - political data analyst di Arcadiacom.it e consigliere nazionale di AssoComPol, l’Associazione italiana di comunicazione politica -, il quale spiega alla Verità: «Il contatore complessivo delle interazioni, da lunedì 16 a sabato 21, fa segnare al momento 9.3 milioni di reaction. A questo dato, occorre sommare poi le visualizzazioni della puntata e quelle ottenute dai reel di sezionamento del contenuto originario pubblicati sia dall’account ufficiale del format che da Giorgia Meloni». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Meloni punta all’incasso dopo Fedez

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