La presidente del Consiglio si è recata a Pontida, presso l'abbazia di San Giacomo, per partecipare ai funerali di Umberto Bossi. L'evento si è svolto oggi, con la presenza di vari rappresentanti politici e cittadini. La cerimonia ha visto il ricordo dell'ex leader della Lega Nord e si è conclusa con un momento di raccoglimento.

“La Roma può arrivare quarta”. Pizarro carica i tifosi ed è sicuro: fiducia a Gasperini GUARDA Lavoro e Intelligenza artificiale, come stanno le cose. Parla l'avvocato Danilo Lombardo La piazza diventa una moschea a cielo aperto. La prova della sottomissione VIDEO (Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2026 La Presidente del Consiglio Meloni a Pontida all'abbazia di San Giacomo per i funerali di Umberto Bossi. Meloni è stata accolta sul sagrato della chiesa da Giancarlo Giorgetti. Al suo arrivo applausi e qualcuno ha gridato "Vai Giorgia". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev “La Roma può arrivare quarta”. Pizarro carica i tifosi ed è sicuro: fiducia a Gasperini GUARDA Lavoro e Intelligenza artificiale, come stanno le cose. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Meloni arriva a Pontida per i funerali di Umberto Bossi

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