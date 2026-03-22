Meloni arriva a Pontida per i funerali di Umberto Bossi – Il video

Oggi a Pontida si sono svolti i funerali di Umberto Bossi, con la partecipazione della Presidente del Consiglio, che si è recata all'abbazia di San Giacomo per l'evento. La cerimonia ha visto la presenza di diverse autorità e rappresentanti politici, riuniti in un momento di ricordo e commemorazione. La visita della presidente ha attirato l'attenzione dei media locali e nazionali.

(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2026 La Presidente del Consiglio Meloni a Pontida all'abbazia di San Giacomo per i funerali di Umberto Bossi. Meloni è stata accolta sul sagrato della chiesa da Giancarlo Giorgetti. Al suo arrivo applausi e qualcuno ha gridato "Vai Giorgia". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Andrea Delmastro e il giallo della doppia vendita della sua quota nel ristorante con la figlia dell’uomo legato alla camorra Giorgia Meloni dimezza lo smart working, Giorgetti no. A palazzo Chigi sono pronti allo scontro: la minaccia dei pendolari Il Fatto quotidiano e Domani inguaiano il sottosegretario Delmastro: le foto nel locale della figlia del mafioso Caroccia. 🔗 Leggi su Open.online

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I funerali di Umberto Bossi: la diretta da Pontida x.com