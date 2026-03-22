Il Milan si affida a Pavlovic per gli attacchi, con il centrale serbo che si è distinto come il quinto marcatore della squadra. Nonostante qualche errore difensivo, l’allenatore Allegri ha trovato un modo per sfruttare le sue qualità offensive. La sua presenza in campo ha portato alcuni gol decisivi, dimostrando un ruolo importante in fase offensiva.

Il Milan ha diversi difetti - altrimenti non avrebbe trascorso il campionato a inseguire la vetta -, ma spesso sa trovare il modo per arrangiarsi. Uscendo dal banale, dal convenzionale, arrivando all'obiettivo per vie traverse e sorprendenti. Quando si dice "far di necessità virtù", no? Succede così, per esempio, in zona gol. Il territorio che dovrebbe essere terreno di caccia per gli attaccanti, nel 2026 sta venendo frequentato con profitto da chi fa altri mestieri. La partita col Torino ha ulteriormente evidenziato la stortura: dei 20 gol rossoneri realizzati quest'anno, soltanto 8 sono arrivati dalle punte. Il 40 per cento, una miseria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Meglio in attacco che in difesa? Il Milan e i gol pesanti di Pavlovic

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